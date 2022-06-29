مطار المدينة.. تدشين أول حافلات صديقة للبيئة على مستوى مطارات المملكة

وتتميّز حافلات شركة "ساس" بكونها هادئة جداً وتحافظ على البيئة، ولا تُصدر أي ملوثات، خاصةً انبعاثات الكربون، كما تتسم الحافلة بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم، إلى جانب تزويدها ببطاريات تعمل بنظام فريد لتبريد المياه لزيادة مدة عمل البطارية، وتعزيز كفاءتها حتى أثناء ارتفاع درجة الحرارة الخارجية إلى مستويات قصوى.