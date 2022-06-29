مطار المدينة.. تدشين أول حافلات صديقة للبيئة على مستوى مطارات المملكة

دشنت شركة طيبة لتشغيل المطارات وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس) أولى حافلات صديقة للبيئة على مستوى مطارات المملكة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل (Electric buses) لنقل المسافرين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
وبدأت شركة (ساس) خدمات التشغيل الفعلي للحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والمزودة بالعديد من التجهيزات التقنية والمعدات، علاوة على تزويد كل حافلة بأربع كاميرات لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخل الحافلة، حيث خضعت الحافلات لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات.
ويبلغ طول الحافلة قرابة 9 أمتار، ويمكن أن تقطع أكثر من 300 كيلومتر قبل التزود من جديد بالطاقة، حيث تستغرق أقل من ساعتين.
وتتميّز حافلات شركة "ساس" بكونها هادئة جداً وتحافظ على البيئة، ولا تُصدر أي ملوثات، خاصةً انبعاثات الكربون، كما تتسم الحافلة بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم، إلى جانب تزويدها ببطاريات تعمل بنظام فريد لتبريد المياه لزيادة مدة عمل البطارية، وتعزيز كفاءتها حتى أثناء ارتفاع درجة الحرارة الخارجية إلى مستويات قصوى.
وتحتوي الحافلة من الداخل على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة، وعلى شاشات عرض توضح جميع تفاصيل الرحلة، ومنطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الأمن.
ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية ضمن سلسلة أهداف شركة طيبة لتشغيل المطارات الرامية إلى تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أول مطار في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتمده مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة الأمريكية واستوفى جميع متطلبات شهادة الليد الذهبية "LEED Certificate".
كما حصل على جائزة المركز الأول للتميز البيئي لعام 2018 من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأول مطار سعودي حاصل على التصريح البيئي للتشغيل والصادر عن المركز الوطني للالتزام البيئي، وذلك لكل العمليات بالمطار.