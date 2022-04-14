مطار الملك خالد.. الأول عالميًا في تقديم خدمة إشعارات الرحلات بلغة الإشارة

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، عن إطلاق النسخة المحدثة من خدمة المحادثة التفاعلية عن طريق تطبيقي "واتساب" وتويتر" معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعد أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الشركة في عملية التحول الرقمي التي تتبناها.