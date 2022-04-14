مطار الملك خالد.. الأول عالميًا في تقديم خدمة إشعارات الرحلات بلغة الإشارة

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، عن إطلاق النسخة المحدثة من خدمة المحادثة التفاعلية عن طريق تطبيقي "واتساب" وتويتر" معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعد أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الشركة في عملية التحول الرقمي التي تتبناها.
وتتضمن التحديثات التي تم تطبيقها على الخدمة العديد من المميزات بهدف توفير تجربة فريدة ومبتكرة، حيث تم استبدال النصوص والقوائم الطويلة بمجموعة من الخيارات "أيقونات وقوائم منسدلة"، والتي تتيح للمستخدم الضغط على القائمة واختيار الخدمة للحصول على النتائج بشكل سهل وسريع.
وفي خطوة جديدة نحو التميز والريادة، تم توفير خدمة إشعارات الرحلات بلغة الإشارة للصم والبكم، إلى جانب توفير معلومات حول الخدمات المقدمة من المطار، ليكون مطار الملك خالد الدولي، أول مطار على مستوى العالم يطلق هذه الخدمة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، المهندس محمد بن عبدالله المغلوث: "نسعى من خلال إطلاق النسخة المُحدثة للمحادثة التفاعلية إلى تحسين تجارب المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خلق تجربة تفاعلية من خلال القنوات الاجتماعية، بجانب دعم فئة غالية على قلوبنا جميعًا من ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم وتوفير تجربة سفر استثنائية لهم عبر مطار العاصمة".
وأضاف: تتوافر الخاصية الجديدة لمستخدمي أنظمة تشغيل “IOS” و "أندرويد"، وسيتمكن المسافرون وزوار المطار من الاستفسار عن الرحلات وأسعار الخدمات وغيرها من المعلومات التي يحتاجونها بسهولة.
وأردف: ستسهم هذه الخدمة في تنويع طرق التواصل ورفع مستوى رضا المسافرين إلى مستويات جديدة.
جدير بالذكر أن مطارات الرياض، كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات في إطار خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي، من أبرزها منصة "أفق" الجديدة لإدارة كافة عمليات المطار بصورة رقمية.