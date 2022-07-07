مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل الحجاج والزائرين بـ 135 ألف طن تبريد

وفيما يتعلق بحلول التبريد والتكييف بمكة المكرمة؛ تم تزويد المسجد الحرام بقدرة تبريد تصل إلى 159 ألف طن تبريد توازي تبريد 15 ألف شقة من خلال محطتي تبريد الشامية وأجياد، حيث ترتبط المحطتان بالمسجد الحرام من خلال نفق تحت الأرض، وتم تزويد مبردات محطة الشامية - التي تعد ثاني أكبر محطة تبريد في العالم - بلوحات تحكم تعمل بنظام متغير السرعة، يتحكم إلكترونيًا في الطاقة التشغيلية والقدرة التبريدية المطلوبة لتلبية احتياجات الحرم في جميع الأوقات، وهو ما يساعد المبردات على استهلاك نصف طاقتها خارج أوقات الذروة.