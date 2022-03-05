مطالبات بتدخل الوزارة.. "خطاب سحب بدل" يربك موظفين بـ"صحة جازان"

وقال موظفون يعملون على بند المستخدمين (سائقي إسعاف) كانوا يحصلون عليه إن تخوفهم يكمن في سحب البدل منذ تطبيق القرار في العام 1432 موضحين أن المبالغ كبيرة وتصل إلى 60 ألف ريال وأعلى من ذلك لبعضهم، مناشدين وزارة الصحة بعدم سحبه أو الاكتفاء بوقفه على أكثر تقدير دون أثر رجعي، والذي سيؤثر -بحسب قولهم- على رواتبهم.