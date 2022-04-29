مطبات بلا إنذار وحوادث قاتلة.. شاهد "شبح طريق بارق" ينذر بكوارث

وتنتشر تلك التشققات بامتداد الطريق ما أدى إلى تضرر مركبات، فضلاً عن ما يمكن أن ينشأ عنها من حوادث بسبب الانحرافات المفاجئة التي يقوم بها قادة المركبات لتلافي السقوط بها خصوصًا في ظل التجوفات المرتفعة التي قد ترتطم بأسفل المركبات مما قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه إلى جانب تطاير كتل الأسفلت التي قد تصيب المركبات الأخرى وركابها بالأذى.