مطوفو جنوب شرق آسيا: اكتمال التجهيزات والبرامج لموسم حج 1443هـ

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي جنوب شرق آسيا المشرف العام على أعمال الحج، عدنان مندورة، أن الشركة حرصت على اتخاذ كل الإجراءات والتجهيزات التحضيرية لموسم حج 1443هـ منذ وقت مبكر، ووضعت الخطط التشغيلية والبرامج من أجل موسم ناجح.