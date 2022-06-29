مطوفو جنوب شرق آسيا: اكتمال التجهيزات والبرامج لموسم حج 1443هـ

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي جنوب شرق آسيا المشرف العام على أعمال الحج، عدنان مندورة، أن الشركة حرصت على اتخاذ كل الإجراءات والتجهيزات التحضيرية لموسم حج 1443هـ منذ وقت مبكر، ووضعت الخطط التشغيلية والبرامج من أجل موسم ناجح.
جاء ذلك خلال زيارة مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة موسى الفيفي، لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا بمقرها في برج مشارق، حيث كان "مندورة" في استقباله، وعدد من أعضاء المجلس.
وقال "مندورة": الشركة بدأت تنفيذ كافة برامجها الخاصة باستقبال الحجاج وتفويجهم عبر مشروع التطويف المركزي، وتهيئة المساكن والوقوف على تجهيزها من خلال الزيارات الميدانية.
وخلال الزيارة، اطلع مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة على استعدادات الشركة لموسم حج هذا العام 1443هـ، وما اتخذته من ترتيبات وتجهيزات لراحة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم؛ حتى يؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر واطمئنان.
من جهة أخرى، استعرض عضو فريق الحج في الشركة الدكتور حاتم مختار، طريقة عمل وإنجازات مكتب إدارة المشاريع، والجهد الكبير المستند إلى الخطة التشغيلية للشركة، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وعدد الإجراءات والبرامج التي تشملها الخطة.
وأظهرت إحصاءات الشركة وصول 97053 حاجًا وحاجةً من حجاج الشركة إلى مكة المكرمة؛ تأهباً لأداء المناسك، وصل منهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة 40388 حاجًا وحاجةً، وأكمل نحو 4000 منهم طواف القدوم يوم الثلاثاء.