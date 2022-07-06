مطوفو حجاج جنوب آسيا: إصرار على إخراج موسم حج مثالي



وكان عدد من مسؤولي بعثات الحج من دول جنوب شرق آسيا التي تخدمها الشركة وقفوا خلال الأيام الماضية على التجهيزات في سكن الحجاج بمكة المكرمة والمخيمات بالمشاعر المقدسة، وكل ما من شأنه تحقيق راحة الحجاج، واطلعوا على كافة الترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل الشركة قبل مرحلة التفويج إلى المشاعر المقدسة.

