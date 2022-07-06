مطوفو حجاج جنوب آسيا: إصرار على إخراج موسم حج مثالي

أكد المشرف العام على أعمال الحج رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا عدنان مندورة، إصرار كافة الفرق العاملة في موسم الحج 1443هـ على تطبيق أعلى المعايير الموضوعة من الجهات المختصة، والتعاون بتطبيق كافة الإجراءات الكفيلة بإخراج موسم حج مثالي.
وناقش المشرف العام، رفقة رئيس فريق الحج التنفيذي بالشركة وليد رشيدي، آخر الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1443هـ مع المديرين التنفيذيين، ورؤساء مراكز الخدمة، ومتعهدي الإعاشة والمخيمات.
واستعرض الاجتماع كافة التجهيزات والترتيبات لنجاح الموسم وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وتوفير خدمات نوعية، إضافة إلى الوجبات في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.
وأوضح المشرف العام على أعمال الحج عدنان مندورة، أن الاجتماع تناول السبل الكفيلة بتجويد أداء العمل وتقديم خدمات نوعية تلبي رغبات ضيوف الرحمن وتتماشى مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تقديم خدمات متكاملة خلال موسم الحج وفق رؤية السعودية 2030، والارتقاء بكل ما من شأنه ضمان جودة الأداء في مختلف الجوانب الخدمية.
وركز الاجتماع على الوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لموسم حج هذا العام، وتهيئة الأجواء المناسبة لحجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر وراحة وأمان واطمئنان.
وكان عدد من مسؤولي بعثات الحج من دول جنوب شرق آسيا التي تخدمها الشركة وقفوا خلال الأيام الماضية على التجهيزات في سكن الحجاج بمكة المكرمة والمخيمات بالمشاعر المقدسة، وكل ما من شأنه تحقيق راحة الحجاج، واطلعوا على كافة الترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل الشركة قبل مرحلة التفويج إلى المشاعر المقدسة.
على صعيد آخر، وصل عدد حجاج الشركة في مكة المكرمة حتى مساء الاثنين إلى 127.702 حاجًّا، وبلغ مجموع حجاج الشركة القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة في نفس اليوم 68190 حاجًّا وحاجة، وأكمل 118.613 طواف القدوم.