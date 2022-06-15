مطوفو حجاج جنوب شرق آسيا يرحبون بضيوف الرحمن من ماليزيا بالأهازيج

وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المطوف عدنان مندورة، كلمة رحب فيها بعودة الحجاج الماليزيين، مضيفًا: "نسأل الله أن يعيننا على تقديم الخدمة على أعلى مستوى، وهو ما تطمح إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، بتقديم خدمة ذات جودة عالية وتميز للتسهيل على ضيوف الرحمن".