"مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا" تنفذ فرضية للنقل الترددي بالمشاعر

سعيًا للتأكد من جاهزية حافلات نقل الحجاج؛ نفذت وحدة التفويج والنقل والاستقبال والمغادرة بشركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فرضية للتأكد من أنظمة تشغيل النقل الترددي في المشاعر المقدسة.
واشتملت الفرضية على تفقد طرق ومسارات حافلات النقل الترددي، والتأكد من اتباع الخطط المخصصة لنقل الحجاج، وذلك وفق الجداول والأوقات المحددة من قبل النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة.
واستعرضت الفرضية أنماط الترددية عبر مراحلها الخمس، ممثلة في التروية والتصعيد، ونفرة المستعجلين والنفرة الأولى والنفرة الثانية، إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية وأنظمة تتبع الحافلات.
من ناحية أخرى، تفقد رئيس مجلس الإدارة المشرف العام لأعمال الحج عدنان مندورة ورئيس فريق الحج التنفيذي وليد رشيدي، مواقع الشركة بالمشاعر المقدسة رفقة عدد من أعضاء الفريق التنفيذي.
وشهدت الجولة التفقدية الوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لموسم حج هذا العام، وتهيئة الأجواء المناسبة لحجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر وراحة وأمان واطمئنان.
على صعيد آخر، أكد مختصون خلال ورشة عمل نظمتها شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا بعنوان "آلية استخدام المواقد" ضرورة الحرص على عدم تعرض المطابخ للمخاطر خلال الموسم الذي يصل عدد المواقد فيه لنحو 4725 موقدًا، مع التشديد على أهمية عرض المواصفات المعتمدة للمطبخ، والتي تحتوي على بعض المفاتيح لتشغيلها، ولوحة الإنذار والخزان ولوحة التحكم الخاصة بالمطابخ.
وأكدت الورشة ضرورة شرح طريقة تشغيل الموقد للحجاج من خلال الخطوات السليمة، حتى تتم بسلاسة وتفادياً للمشاكل داخل المطابخ، وفي حالة حدوث ارتفاع الحرارة يتم الإنذار من قبل الجهاز المتخصص لكشف حالات الحريق في أكثر من موقع، حيث يتم التدخل السريع من قبل الجهات المختصة، وتتم الصيانة سنوياً على مراحل قبل موسم الحج، حيث يتم التأكد من كافة المواقد، وهي المرحلة الأخيرة قبل تسليمها لرؤساء المكاتب.
وشددت الورشة على ضرورة توعية عمال المطابخ، والحرص على تهوية مواقعها باستمرار، والتأكيد على عدم تغيير مواضع الأجهزة داخل المطبخ.