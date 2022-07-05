"مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا" تنفذ فرضية للنقل الترددي بالمشاعر

وأكدت الورشة ضرورة شرح طريقة تشغيل الموقد للحجاج من خلال الخطوات السليمة، حتى تتم بسلاسة وتفادياً للمشاكل داخل المطابخ، وفي حالة حدوث ارتفاع الحرارة يتم الإنذار من قبل الجهاز المتخصص لكشف حالات الحريق في أكثر من موقع، حيث يتم التدخل السريع من قبل الجهات المختصة، وتتم الصيانة سنوياً على مراحل قبل موسم الحج، حيث يتم التأكد من كافة المواقد، وهي المرحلة الأخيرة قبل تسليمها لرؤساء المكاتب.