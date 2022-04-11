"مظلات" المسجد النبوي تقي الزوار والمصلين من أشعة الشمس والأمطار

وصُنعت المظلات خصيصًا لساحات المسجد النبوي بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، وتم تطويرها وتحسين شكلها وتصميمها، والمواد المصنعة منها، ومساحة الاستفادة من ظلها، حيث صُممت بارتفاعين مختلفين، تعلو إحداهما الأخرى على شكل مجموعات، لتكون متداخلة فيما بينها، ويبلغ ارتفاع الواحدة 14 مترًا و40 سنتيمترًا والأخرى ارتفاع 15 مترًا و30 سنتيمترًا، ويتساوى ارتفاع جميع المظلات في حالة الإغلاق بارتفاع 21 مترًا و70 سنتيمترًا.