"معادن" توقّع مذكرة تفاهم لتطوير أكبر محطة لإنتاج البخار باستخدام الطاقة الشمسية عالميًّا

من جهته قال نائب الرئيس الأعلى لوحدة الألمنيوم الاستراتيجية بشركة معادن: "إنه سيتم إنشاء المنشأة الجديدة المقترحة، وهي محطة للطاقة الشمسية الحرارية تعرف باسم معادن سولار 1، في رأس الخير، وستقوم باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج البخار الذي يُعد عاملًا أساسيًّا في إنتاج الألمونيوم الذي يعد من أهم المعادن في العالم للعديد من الصناعات التي تتجه نحو مستقبل يركز على البيئة والاستدامة".