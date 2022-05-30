"معادن": زراعة 20 مليون شجرة بحلول 2040

ووقّعت مذكرة التفاهم، على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المقام في مدينة الرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت، حيث تم التوقيع من قبل الرئيس التنفيذي للمركز خالد العبد القادر، ونائب رئيس معادن للأمن الصناعي والسلامة والاستدامة المهندس حمد الرشيدي.