"معادن" و"التدريب التقني" توقّعان عقد شراكة إستراتيجية

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في توطين الوظائف الفنية في قطاع التعدين وتوفير كوادر بشرية سعودية مؤهلة علمياً وفنياً، حيث يعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، ويتوقع أن يحظى هذا القطاع بمستقبل وفرص نمو هائلة تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في المملكة.