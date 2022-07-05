"معارض ومبادرات" لإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -ممثلة في شركة كدانة- مجموعة من المعارض المتخصصة والمبادرات الإثرائية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ؛ بهدف إثراء تجربة الحجاج منذ وصولهم إلى الديار المقدسة وحتى مغادرتهم، ولتخليد هذه الرحلة الإيمانية في ذاكرة الحجاج.