معالي مساعد "التنمية الاجتماعية" يدشن جمعية تجربة العميل

دشن معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، اليوم ، جمعية تجربة العميل المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك خلال مؤتمر تمكين تجربة العملاء في الشرق الأوسط المقام في الرياض بفندق انتركونتيننتال خلال الفترة من ٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م.
و تهدف الجمعية إلى تعزيز الوعي في مجال تجربة العميل في قطاع ريادة الأعمال من خلال اقامة ندوات تثقيفية، وايجاد بنية تحتيه مناسبة لمجال تجربة العميل من خلال المساهمة بالنشر المعرفي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، إضافة إلى تنمية الموارد المالية واستدامة الجمعية من خلال تقديم حزمة من البرامج الداعمة، وبناء قدرات المؤسسات والأفراد في مجال تجربة العميل من خلال اقامة الندوات وورش العمل، وتقديم الاستشارات وتعزيز الشراكات والعلاقات لتطوير مجال تجربة العميل في قطاع ريادة الاعمال.
وتتطلع الجمعية أن تكون مظلة لكافة المهتمين بمجال تجربة العميل من شباب وفتيات المجتمع السعودي أفراداً ورواد أعمال وكذلك المؤسسات والشركات الناشئة والعملاقة في القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات في القطاع الحكومي، وباسم جميع أعضاء مجلس الادارة الجمعية.
ودعت الجمعية، جميع المهتمين للانضمام للجمعية من أجل تبادل الخبرات ونشر المعرفة في مجتمعنا ، وذلك بالتسجيل من خلال زيارة صفحتها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.