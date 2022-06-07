معالي مساعد "التنمية الاجتماعية" يدشن جمعية تجربة العميل

و تهدف الجمعية إلى تعزيز الوعي في مجال تجربة العميل في قطاع ريادة الأعمال من خلال اقامة ندوات تثقيفية، وايجاد بنية تحتيه مناسبة لمجال تجربة العميل من خلال المساهمة بالنشر المعرفي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، إضافة إلى تنمية الموارد المالية واستدامة الجمعية من خلال تقديم حزمة من البرامج الداعمة، وبناء قدرات المؤسسات والأفراد في مجال تجربة العميل من خلال اقامة الندوات وورش العمل، وتقديم الاستشارات وتعزيز الشراكات والعلاقات لتطوير مجال تجربة العميل في قطاع ريادة الاعمال.