معايير التطوير بأمانة العاصمة المقدّسة تُغلق 4 محطات وقود بالشوقية

وأشار الشنبري؛ الى أن البلدية كانت قد أنذرت أصحاب تلك المحطات المخالفة، وتمّ الإغلاق بعد انقضاء المهلة المخصصة، مؤكداً أن هناك توجيهات من قِبل وكيل أمين العاصمة المقدّسة للبلديات، بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود، وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المُخالفة.