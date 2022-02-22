"معتز الشامي": يوم التأسيس ذكرى عظيمة وتعريف بـ"مسيرة وطن"

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الخاص معتز بن محمد الشامي، إن هذا اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بذكرى التأسيس يوم تاريخي يربط ماضي بلادنا بحاضرها، نتذكر فيه مسيرة ثلاثة قرون لرجال تعاقبوا على صناعة المجد، ورفعوا الراية من جيل إلى جيل حتى وصلت لحاضرنا الذي هو امتدادٌ لماضينا من حيث العراقة والأصالة والقيم والثوابت.

وأضاف أنه "في يوم ذكرى التأسيس علينا نترحم على من بدأ مسيرة البناء حتى وصلت إلى هذه القيادة الحكيمة الرشيدة التي حلقت بنا في فضاءات أرحب، وصنعت حاضرًا يزهو بنا، ونفخر به، وأعدت لمستقبل قادم يكون فيه الوطن والمواطن في العلياء حضورًا ومكانة وريادة".

وقال: "حفظ الله وطني، وحفظ لنا قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجعلنا دائمًا في خير ونماء وتطور".