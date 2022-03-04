معتمرون من 5 دول يبدأون في التوافد إلى مكة المكرمة

وأكد باحشوان استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أنه ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم.