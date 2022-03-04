معتمرون من 5 دول يبدأون في التوافد إلى مكة المكرمة

أفاد عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان بأن شركات ومؤسسات العمرة، البالغ عددها 228 شركة ومؤسسة عمرة، تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحت إشراف ومتابعة وزارة للحج والعمرة، من خلال المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.
وأكد باحشوان استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أنه ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن شركات و مؤسسات العمرة على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار والمعتمرين.
وكشف عن بداية توافد المعتمرين من مصر وتونس وليبيا والهند وباكستان إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك عودة العمرة والرحلات من ماليزيا مرة أخرى.