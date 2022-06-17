معتمر مصري: الخدمات على أعلى مستوى.. نسأل الله أن يجعل السعودية واحة أمان للعالم

وتفصيلاً، جاء ذلك في مقطع فيديو، وثَّقته "سبق" خلال مرافقتها وزير الشؤون الإسلامية في جولته التفقدية التي قام بها يوم أمس الأول للوقوف على جاهزيتها، وتدشين عدد من المشاريع الخدمية للحج.