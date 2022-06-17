معتمر مصري: الخدمات على أعلى مستوى.. نسأل الله أن يجعل السعودية واحة أمان للعالم

ترجم معتمر مصري رضاه عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في أحد المواقيت بكلمات عفوية، قال فيها: "ما في جمال أحلى من كده". منوهًا بمستوى الخدمات المقدمة لهم بالميقات، وسائلاً الله أن يجعل السعودية واحة أمان للعالم.
وتفصيلاً، جاء ذلك في مقطع فيديو، وثَّقته "سبق" خلال مرافقتها وزير الشؤون الإسلامية في جولته التفقدية التي قام بها يوم أمس الأول للوقوف على جاهزيتها، وتدشين عدد من المشاريع الخدمية للحج.
وقال المعتمر المصري ردًّا على سؤال الوزير "آل الشيخ": "ما فيه جمال أحلى من كده، والخدمات على أعلى المستويات". مقدمًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يبذلانه من أعمال تخدم الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله لهما طول العمر.
وسأل الله أن يجعل السعودية واحة أمان وسلام للعالم أجمع، وأن يديم أمنها وتقدمها واستقرارها، كما شكر الوزير على حرصه على اللقاء بهم، وتفقُّد الخدمات المقدَّمة لهم.
وحرص وزير الشؤون الإسلامية على الالتقاء بالمعتمرين؛ وهو دليل على وعي المسؤولين في السعودية بالوقوف على أي جوانب قصور في خدمات الوزارة لضيوف الرحمن، والاستماع للملاحظات والمقترحات التي تساهم في تميز الخدمات المقدمة لهم تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.