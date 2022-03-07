معرض الدفاع العالمي بالرياض.. الهوية السعودية تأخذ مكانتها

حرص معرض الدفاع العالمي المقام في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على إبراز الهوية الثقافية السعودية وتاريخها للزوار من خلال جناح وركن مخصص داخل المعرض.
وعرض جناح وزارة الثقافة وركن آخر مجموعة من الأزياء التراثية وصورًا تاريخية وكتبًا عن تاريخ المملكة، وحرفة صناعة السدو، والخوص، والتحف التراثية، وبعض الخرائط التاريخية للمملكة، والخناجر، والسيوف والصقور.
وقُدمت خلال الركن العروض التقليدية، والقهوة السعودية, والمأكولات الشعبية للزوار والمشاركين بالمعرض.