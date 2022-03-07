معرض الدفاع العالمي بالرياض.. الهوية السعودية تأخذ مكانتها

وعرض جناح وزارة الثقافة وركن آخر مجموعة من الأزياء التراثية وصورًا تاريخية وكتبًا عن تاريخ المملكة، وحرفة صناعة السدو، والخوص، والتحف التراثية، وبعض الخرائط التاريخية للمملكة، والخناجر، والسيوف والصقور.