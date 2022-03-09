معرض الدفاع العالمي يختتم فعالياته مسجلاً صفقات وعقود بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال في نسخته الأولى

وأعرب معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لرعايته الكريمة، ولسمو ولي العهد لتشريفه للمعرض ودعمهم اللامحدود. كما أبدى سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض على كافة المستويات، مشيراً إلى أن النتائج فاقت الأهداف المرسومة للمعرض في نسخته الأولى ورسخت مكانة المعرض كأحد أهم معارض الدفاع والأمن في العالم ومنصة محفزة للتعاون ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف والفرص المشتركة، لافتاً إلى أن الشراكات التي عقدت خلال المعرض تبشر بحقبة جديدة من النمو لمنظومة الدفاع والأمن في المملكة بما يخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.