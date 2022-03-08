معرض الدفاع العالمي.. 470 إعلاميًا يواكبون الفعاليات

وهيأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مركزًا إعلاميًا في معرض الدفاع العالمي، بمشاركة أكثر من 470 إعلاميًا يمثلون 40 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية.