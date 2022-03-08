معرض الدفاع العالمي.. 470 إعلاميًا يواكبون الفعاليات

استحوذت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن المقام حاليًا في الرياض من 6 - 9 مارس الجاري؛ على اهتمام وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية، وواكبتها بالمتابعة والتغطية.
وهيأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مركزًا إعلاميًا في معرض الدفاع العالمي، بمشاركة أكثر من 470 إعلاميًا يمثلون 40 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية.
ويقدم المركز أي معلومة أو استفسار لجميع المشاركين؛ حيث يتواجد نخبة من المنظمين لتقديم كل ما يخدم هذه التظاهرة العالمية.