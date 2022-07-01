معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح التسجيل للنسخة المقبلة 2022م

أعلن معرض الرياض الدولي للكتاب عن فتح باب التسجيل أمام جميع دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، وذلك في فترة تسجيل تبدأ من 1 إلى 20 يوليو 2022م، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض: https://bookfairs.moc.gov.sa/?lang=ar.