"معرض المدينة المنورة للكتاب" يفتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية

ويأتي معرض المدينة المنورة للكتاب ضمن مبادرة "معارض الكتاب"، إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة. وتعمل المبادرة على تنظيم معارض الكتب في مختلف مناطق ومدن السعودية؛ وذلك من أجل منح القارئ السعودي في أي مكان بالسعودية فرصة الاطلاع على منتجات دور النشر المحلية والعربية والدولية، ومواكبة كل جديد في صناعة النشر.