"معرض المدينة المنورة للكتاب" يفتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية
أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم فتح باب التسجيل لمعرض المدينة المنورة للكتاب، الذي سيُقام خلال الفترة من 16 إلى 25 يونيو المقبل.
ودعت الهيئة دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة بالمعرض إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/924/new.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحًا لمدة 14 يومًا بداية من تاريخ اليوم. وتستهدف الهيئة مشاركة دور النشر المحلية والعربية والدولية في المعرض؛ وذلك لتقديم نسخة مميزة من المعرض لمحبي الكتاب وعشاق القراءة في المدينة المنورة.
ويأتي معرض المدينة المنورة للكتاب ضمن مبادرة "معارض الكتاب"، إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة. وتعمل المبادرة على تنظيم معارض الكتب في مختلف مناطق ومدن السعودية؛ وذلك من أجل منح القارئ السعودي في أي مكان بالسعودية فرصة الاطلاع على منتجات دور النشر المحلية والعربية والدولية، ومواكبة كل جديد في صناعة النشر.