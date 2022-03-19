معرض "دلني على الطيب" في عنيزة يُسدل الستار بمبيعات تجاوزت 20 مليون ريال

وتابع: "الدخول لمعرض "دلني على الطيب" كان مجانيًّا لجميع المرافق ومختلف الأعمار.. وعدد المنظمين 100 ما بين إداريين ومشرفين ومرشدين، وشارك مستشفى الحياة بجناح يتواجد فيه بشكل يومي طبيب وطبيبة، وسيارة إسعاف في الخارج، وأيضًا شارك فرع الأحوال المدنية بعنيزة، وبنك الراجحي من خلال جناح يقدم خدماته للزوار، وجهاز صراف ملاصق للمتحف، وفي الجزء الشرقي من المهرجان تصطف عربات الأطعمة "الفود تراكس" على مساحة كبيرة منحت لهم مجانًا من قِبَل المنظمين كدعم لرواد الأعمال".