معرض عمارة "المسجد النبوي" يثري تجربة ضيوف الرحمن

يضم المعرض عددًا من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى الأفلام التلفزيونية وقاعة للعروض السينمائية، كما يحتوي المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة، تضم عددًا من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين والقطع الأثرية القديمة المحفوظة عبر العصور؛ حيث يبلغ وقت التجربة في المعرض مدة 40 دقيقة تقريبًا بإجمالي 30 زائرًا في الجولة الواحدة.