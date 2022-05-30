معرض "عيد وتهاويد" في "إثراء".. روايات تاريخية لأحجية الجدات وحنين الأمهات

الفنانة "آلاء الحارثي" إحدى المشاركات في المعرض، قامت بعمل بحث ميداني شَمِلَ سلسلة من الزيارات والمقابلات الشخصية، وجلسات تدوين وتسجيل مع ذوي الخبرة من الجدات والأمهات اللاتي لا يزلن يمارسن هذا النوع من الغناء الحميمي مع أطفالهن (التهاويد)، بالإضافة إلى مقابلات مع خبراء في التاريخ الصوتي والثقافي، إلى جانب تعمقها في المقالات والكتب التاريخية القديمة؛ لأهمية التهويدات الثقافية والاجتماعية، وكذلك علاقتها في الروابط التي تجمع بين الأم وطفلها، والبحث الذي استمر شهرين، وتوصلت "الحارثي" إلى سلسلة أهازيج شعبية بدأت بتسجيلها؛ لتمنح زوار "عيد وتهاويد" فرصة الاستماع إليها بعد اختيارهم لما يستهويهم، متطلعة إلى الوصول إلى ما يسمى بـ"النضج الفني".