معرض "مشكاة" يطلق فعالية "جنون الطاقة"

يطلق معرض مشكاة التفاعلي "إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، فعالية "جنون الطاقة" بداية الأسبوع المقبل، ضمن فعاليات مساءات مشكاة لاستقبال العائلات مجانًا واستكشاف علوم الطاقة بطريقة تفاعلية شيقة وثرية.
ويحظى كل فرد من العائلة في مساءات مشكاة بفرصة رفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة وإيجاد ذكريات عائلية مميزة، كما يمكن للزوار مشاهدة الأفلام الحصرية التي تعرض بصالة العرض البانورامي، والتفاعل مع العروض العلمية التفاعلية التي تشجع الزائر على التفاعل معها مباشرة، والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة الذرية والمتجددة وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها في حياتنا.
جديرٌ بالذكر، أن الفعالية ستتضمن مجموعة من الأنشطة والتجارب العلمية الجديدة والحصرية خلال الفترة 10 شعبان 1443هـ حتى 19 شعبان 1443هـ، من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً. ويمكن حجز التذكرة عبر الرابط https://cutt.us/be8cb.