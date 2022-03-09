معرض "مشكاة" يطلق فعالية "جنون الطاقة"

ويحظى كل فرد من العائلة في مساءات مشكاة بفرصة رفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة وإيجاد ذكريات عائلية مميزة، كما يمكن للزوار مشاهدة الأفلام الحصرية التي تعرض بصالة العرض البانورامي، والتفاعل مع العروض العلمية التفاعلية التي تشجع الزائر على التفاعل معها مباشرة، والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة الذرية والمتجددة وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها في حياتنا.