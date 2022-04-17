"معرض نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي.. 30 مخطوطًا يتجاوز عمر أقدمها 5 قرون

تحفٌ فنية مميزة، وحرف يدوية ثمينة يستعرضها معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي تحكي تراثًا فنيًّا عظيمًا، أقيم عليه العديد من الدراسات لفَهم الثقافة العربية والإسلامية، كالنقوش على المواد الصلبة والخدوش الكتابية خلال مراحل تطور الكتابة عبر العصور، ويستعرض معرض نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي من خلال أقسامه المختلفة جانبًا من هذه الآثار والنوادر.