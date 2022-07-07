معلنةً بدء أولى مناسك الحج وبكامل حلتها.. منى تستقبل الحجاج: أهلًا ضيوف الرحمن (صور)

تصوير: فايز الزيادي

في حركة دؤوبة لا تعرف الهدوء تُسابق فيها سواعد الرجال عقارب الساعة، بدأت أكبر مدينة للخيام في العالم استقبال الحجاج في أولى مناسك الحج؛ حيث يقضي الحجاج فيها يوم التروية وهو اليوم الثامن، ثم يعودون لها في صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ومن ثم المبيت في مزدلفة، ثم يقضون في مشعر منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى.. ومن تَعجل في يومين فلا إثم عليه، كما جاء في القرآن الكريم {واذكروا الله في أيام معدودات}.