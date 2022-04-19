معهد الإدارة العامة يعقد المؤتمر الإلكتروني "الملكية الفكرية والابتكار للشباب"

ينظم معهد الإدارة العامة، يوم الخميس القادم، فعاليات المؤتمر الإلكتروني "الملكية الفكرية والابتكار للشباب"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل.
ويتضمن المؤتمر 4 محاور هي: تعريف الملكية الفكرية ومجالاتها، وريادة الأعمال للشباب وتنمية الأصول غير الملموسة بالعلامات التجارية، وطرق وأساليب البحث بمحركات بحث الملكية الفكرية العالمية والمحلية، وإنفاذ وحماية الملكية الفكرية.
ويستضيف المؤتمر 3 من الخبراء الذين يتحدثون ويناقشون هذه المحاور وهم: أ.منير صبوح، محام، وخبير العلامات التجارية بالجمعية العالمية للعلامات التجارية، وأ.أحمد الأسمري، خبير براءات اختراع بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، ود.عائض البقمي، عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة ورئيس لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يعقد هذا المؤتمر بهدف زيادة الوعي لدى الشباب ورواد الأعمال عن الملكية الفكرية بشكل عام، كما سيتطرق بشكل مفصل للعلامات التجارية. كذلك يستهدف المؤتمر القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية، والعاملين في هذه الأجهزة، والمختصين والممارسين في المهن المعنية بموضوعاته.