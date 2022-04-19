معهد الإدارة العامة يعقد المؤتمر الإلكتروني "الملكية الفكرية والابتكار للشباب"

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يعقد هذا المؤتمر بهدف زيادة الوعي لدى الشباب ورواد الأعمال عن الملكية الفكرية بشكل عام، كما سيتطرق بشكل مفصل للعلامات التجارية. كذلك يستهدف المؤتمر القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية، والعاملين في هذه الأجهزة، والمختصين والممارسين في المهن المعنية بموضوعاته.