معهد الحرم المكي يفتح القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد

أعلنت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف عن فتح بوابة القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ، في جميع مراحل المعهد وأقسامه (للبنين والبنات)، علمًا بأن التقديم سيكون إلكترونيًّا ابتداء من 1/ 12/ 1443هـ، وينتهي في يوم الخميس 22/ 12/ 1443.
وحددت إدارة المعهد شروط القبول، بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لإقامة نظامية سارية المفعول، كما يشترط في حق المتقدم للمرحلة المتوسطة أن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية، والمتقدم للمرحلة الثانوية أن يكون حاصلًا على الشهادة المتوسطة، كما يشترط أيضًا اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية.
وأكد مدير المعهد الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي على جاهزية الكوادر الإدارية في المعهد لمتابعة كافة إجراءات التسجيل، وسير اختبارات القبول التحريرية والشفوية؛ معربًا عن شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- التي لا يزال المعهد ينعم برعايتها الكريمة ودعمها اللامحدود للتعليم في الحرمين الشريفين.
وأعرب "السلمي" عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لحرصه الشديد على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين.