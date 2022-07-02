معهد الحرم المكي يفتح القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد

وحددت إدارة المعهد شروط القبول، بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لإقامة نظامية سارية المفعول، كما يشترط في حق المتقدم للمرحلة المتوسطة أن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية، والمتقدم للمرحلة الثانوية أن يكون حاصلًا على الشهادة المتوسطة، كما يشترط أيضًا اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية.