"معين" الرقمية بديوان المظالم تستقبل أكثر من مليون و300 ألف زيارة

جاء ذلك في تقرير الربع الثالث السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443هـ، الذي اشتمل على عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة وجلساتها بمحاكم ديوان المظالم مجتمعة وكذلك عن كل محكمة على حدة.