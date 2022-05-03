مع أفراح العيد.. "موسم جدة" يستقطب زواره بعروض سيرك عالمية

وأبهر 39 مؤدياً يساندهم 25 فنياً في تقديم عروض السيرك التي تقدم ولأول مرة عرضاً حصرياً لموسم جدة، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول 4 عروض بهلوانية عالمية دمجت بين الإبداع والابتكار والتشويق، وعاش معها الحضور أجواء قصة سيرك دو سوليه "فيوجن" الرئيسية.