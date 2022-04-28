مع أول أيام العيد.. منطقة "جدة آرت بروميناد" بالواجهة البحرية تشهد حفل افتتاح موسم جدة 2022

وتحتضن منطقة "جدة آرت بروميناد" العديد من الفعاليات المنوّعة طوال الموسم، وذلك على طول 1.2 كم على شاطئ البحر الأحمر، منها عروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستزيّن وتنير سماء جدة على مدى 60 يومًا متتابعة، كما ستشهد المنطقة عددًا من العروض المتجولة، ومسارح للعروض الحية المتنوعة.