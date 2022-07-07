مع إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مطارات بلادهم.. "السويد" يطالب بتوسيع "طريق مكة"

وفي مقاله "توسيع (طريق مكة )" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول السويد: "من زمان كنت أتمنى الاستفادة القصوى إعلاميًا وثقافيًا من موسم الحج، وأذكر أنني قدمت اقتراحًا مكتوبًا للمنشأة الإعلامية التي كنت أعمل فيها قبل فترة طويلة حتى تتبناه، لكن لسبب لا أعرفه لم ير النور.. والاستفادة القصوى التي أرمي إليها تشمل التعريف بالخدمات التي تقدمها المملكة للحجيج مع التوعية والدعوة لأداء المناسك بالشكل الصحيح، وشرح الخطوات التي سيمر بها كل حاج، وماذا عليه من واجبات.. هذه التوليفة تكون استباقية، أي قبل قدوم الحجاج، ومن خلال وسائل إعلام دولهم".