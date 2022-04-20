مع ارتفاع أسعار النفط.. "مورجان ستانلي": الميزانية السعودية تتجه إلى تحقيق فائض كبير

وبحسب البنك الاستثماري العالمي، نقلاً عن "بلومبيرغ"، فإنه من المحتمل أن يتجه الميزان المالي للمملكة العربية السعودية، إلى فترة ممتدة من الفوائض الضخمة، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن سعر التعادل المالي للنفط في المملكة هو 72 دولاراً للبرميل لعام 2022، وتوقعت ميزانية السعودية لعام 2022 فائضاً مالياً بنسبة 2.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن 100 دولار للنفط يمكن أن تؤدي إلى فائض بنسبة 7 - 8 %، وتوقع محللون النفط في مورجان ستانلي أن يبلغ متوسط برنت 100 دولار للبرميل لعام 2023.