مع ارتفاع درجة الحرارة.. "الصحة" تحذر من التعرض المستمر لأشعة الشمس

أكدت وزارة الصحة أهمية عدم التعرض المستمر لأشعة الشمس، مما يعرّض الفرد للأمراض الناتجة عن الحرارة المرتفعة، حيث أطلقت عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" مبادرة صاحب ظلك، تهدف إلى تعزيز استخدام المظلة للصغار والكبار، وترطيب الجسم بهدف التخفيف من أشعة الشمس والوقاية من الحرارة، وغيرها من السلوكيات الصحية التي تحميك في الصيف.