مع اقتراب العيد.. تَعَرّف على نصائح "سعود الطبية" لتغذية مرضى القلب

وجّهت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التغذية- عددًا من النصائح لمرضى القلب، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتي تساعدهم في التغلب على مشاكلهم الصحية والحماية من مضاعفاتها؛ من أهمها أنه يجب عليهم توخي الحيطة والحذر من بعض الأغذية التي لا تناسب حالتهم الصحية مثل اللحوم الحمراء؛ لاحتوائها على نِسَب عالية من الدهون المشبعة، والحلويات، والفطائر التي تقدم بكثرة في العيد.