مع التقدم في الثورة الرقمية وفوضى "الظهور الإعلامي".. "قانوني" يطالب بالتقنين ومعاقبة المخالفين

وقال إن المحتوى الإعلامي مهم جدًّا؛ ولا بد أن يقدَّم من أناس مختصين لتثقيف الناس وتوعيتهم، ولا بد أن يكون هذا المحتوى متسقًا مع السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفُرقة والكراهية، ومنع التحريض على العنف، والتسويق والإعلان للأدوية والمكملات الغذائية، أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.