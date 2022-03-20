مع انطلاقة الفصل الثالث.. جهود كبيرة لرجال المرور لضمان انسيابية الحركة

وكانت إدارات التعليم قد أعلنت عن اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، وتهيئة المجتمع التعليمي بتأمين كافة متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، إلى جانب تطبيق التدابير والإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ حيث تم اعتماد الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عامًا، والدليل الإرشادي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عامًا.