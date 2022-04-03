مع بداية رمضان.. أمير تبوك يطّلع على تقرير مفصل عن سير الدراسة بالمدارس

ونوه الأمير فهد بن سلطان بدور وزارة التعليم في توفير البرامج والخطط المهيئة للبيئة التعليمية مؤكداً ما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.