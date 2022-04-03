مع بداية رمضان.. أمير تبوك يطّلع على تقرير مفصل عن سير الدراسة بالمدارس

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير.
واطلع أمير المنطقة خلال الاستقبال على تقرير مفصل عن سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة مع بداية شهر رمضان المبارك.
وأكد أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة والأسرة والحرص على توفير البيئة التفاعلية الجاذبة للأبناء الطلبة؛ ليسهموا مستقبلاً في البناء والنماء وكذلك الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.
ونوه الأمير فهد بن سلطان بدور وزارة التعليم في توفير البرامج والخطط المهيئة للبيئة التعليمية مؤكداً ما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.
فيما أشاد مدير تعليم تبوك بالدعم المتواصل من جانب أمير المنطقة للعمل التعليمي وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة.