مع حلول رمضان.. المتسوّقون في وادي الدواسر يقبلون على "التوابل"

تشهد الأسواق التجارية في محافظة وادي الدواسر، هذه الأيام إقبالاً من المواطنين والمقيمين على شراء السلع الغذائية الأساسية، خاصة المنتجات التي ارتبطت لدى كثير من الأسر بشهر رمضان المبارك.
وتحظى الأسواق في مختلف أرجاء المحافظة بتوافر للسلع الاستهلاكية بمختلف الأنواع والأحجام وبأسعار تنافسية، ومنها المحال والأسر المُنتجة المتخصصة في بيع التوابل بالمحافظة التي تشهد نمواً في الحركة الشرائية وارتفاع الطلب عليها تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وخلال جولة على المحال التجارية بالمحافظة المتخصصة في بيع البهارات التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ تبيّن حرص أهالي المحافظة على الإقبال على نوعين من البهارات، الأول يسمى "بهارات وادي الدواسر" ويتكون من كركم وكمون وحبة سوداء وقرفة وليمون أسود وكزبرة وفلفل أسود بكميات مختلفة يعرفها الخبراء والخبيرات في ذلك المجال، حيث يتم طحنها وتعليبها وتسويقها، بينما يسمى الثاني "بزار"، وهي البهارات نفسها التي يضاف إليها البصل بكميات كبيرة وتفضل بعض الأسر إضافة الطماطم إليها.
وأفاد عدد من المتسوّقين أنهم يحرصون على شراء تلك التوابل خلال شهر رمضان المبارك، حيث تضفي على الأكلات الرمضانية نكهة خاصة.
وأكّد آخرون أنهم يفضلون توابل الأسر المُنتجة حيث تتميز بجودة محتواها الأمر الذي يُضيف لها الطعم الذي ينشده المتذوق.
وأشار أحد الباعة إلى أن أسعار علبة البهارات أو البزار من إنتاج الأسر المُنتجة التي تحتوي على كمية 1800 جم بـ 120 ريالاً، فيما الكمية نفسها من تكوين عمالة المحال تصل إلى نصف القيمة، ولكل نوع زبائنه.
وأوضح أحد المتسوّقين أنه يحرص ومعارفه على شراء منتجات الأسر المنتجة رغم فارق السعر باعتبارها أجود وأفضل من جميع النواحي، بحسب وصفه.