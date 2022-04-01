مع حلول رمضان.. المتسوّقون في وادي الدواسر يقبلون على "التوابل"

وخلال جولة على المحال التجارية بالمحافظة المتخصصة في بيع البهارات التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ تبيّن حرص أهالي المحافظة على الإقبال على نوعين من البهارات، الأول يسمى "بهارات وادي الدواسر" ويتكون من كركم وكمون وحبة سوداء وقرفة وليمون أسود وكزبرة وفلفل أسود بكميات مختلفة يعرفها الخبراء والخبيرات في ذلك المجال، حيث يتم طحنها وتعليبها وتسويقها، بينما يسمى الثاني "بزار"، وهي البهارات نفسها التي يضاف إليها البصل بكميات كبيرة وتفضل بعض الأسر إضافة الطماطم إليها.