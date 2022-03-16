مع قرب رمضان.. أسعار تنافسية يقدمها "حالاً"

يقدم برنامج "حالاً" تأجير ونقل خدمات العمالة المنزلية بأسعار ثابتة وتنافسية طوال العام، مع ضمان توفير العاملات المنزليات دون انتظار وتكبد عناء الاستقدام بجنسيات متعددة، منها الإندونيسية والكينية والأوغندية.
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ يرتفع الطلب على خدمات العاملات المنزليات ويرتفع معها نسبياً أسعار تقديم الخدمات.
وتشمل أسعار استلام خدمات العمالة المنزلية، تكاليف الاستقدام ورسوم التأشيرة ورسوم الإقامة والفحص الطبي، وأيضاً رسوم الحجر المؤسسي، ويقدم البرنامج كل ذلك بسرعة وجودة وبأسعار تنافسية.
ويتميز برنامج "حالاً" بخدماته الفورية، حيث يكون طلب خدمات العاملة المنزلية بصورة مباشرة عبر تطبيق الواتساب خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، ويبدأ ذلك باختيار السيرة الذاتية المناسبة للعاملة المنزلية وتحويل المبلغ، ثم توقيع العقد في مكتب الاستقدام والحصول على خدمات العاملة المنزلية حالاً.
جدير بالذكر أن خدمات برنامج "حالاً" للعاملات المنزليات تتمثل في تأجير أسبوعي وشهري ونقل خدمات العاملة المنزلية، وذلك ضمن توفير كادر متميز وخدمات عالية بأسعار تنافسية.