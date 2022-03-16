مع قرب رمضان.. أسعار تنافسية يقدمها "حالاً"

ويتميز برنامج "حالاً" بخدماته الفورية، حيث يكون طلب خدمات العاملة المنزلية بصورة مباشرة عبر تطبيق الواتساب خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، ويبدأ ذلك باختيار السيرة الذاتية المناسبة للعاملة المنزلية وتحويل المبلغ، ثم توقيع العقد في مكتب الاستقدام والحصول على خدمات العاملة المنزلية حالاً.