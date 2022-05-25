مع قُرب نهاية العام الدراسي.. المعلمون يطالبون بتحديد موعد لحركة النقل الخارجي

يأتي ذلك في ظل حالة اندهاش بسبب صمت الوزارة حول حركة النقل الخارجي سواء بتحديد موعد أو الإشارة لها أو التوضيح؛ حيث لم تفتح النظام لتحديث البيانات، وإدخال الرغبات، وخصوصًا مع قرب نهاية الفصل الدراسي الثالث.