مفاجأة الـ 9 أعوام.. 6 قطع أراضٍ بمكة بلا طريق.. والضحايا: نريد تحقيقاً!

وتفصيلاً؛ قال المواطن مشعل عبدالله العميري، إنه اشترى قطعة أرض سكنية عن طريق القرض العقاري بحي العسيلة قبل تسعة أعوام بصك شرعي صادر من المحكمة، فيما اتضح بعد مرور كل هذه السنوات أنه لا يوجد طريق نافذ لموقع الأراضي، وأن بداية الطريق الترابي الممهد الذي يسلكونه اتضح أنها مملوكة لأحد المواطنين، وأن مالكها الأصلي لم يبلغه بعدم وجود طريق يمكنهم من الوصول للموقع لتتحطم آماله وأحلامه، متسائلاً عن المتسبب في معاناته.