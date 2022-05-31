مفتي المملكة: الفتوى في الحرمين الشريفين من أهم المهمات حتى لا يقع الناس في الاختلاف

وقال سماحته - في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد خلال مشاركته اليوم في ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين-: كلما عُني بمن يتولى الإجابة عن أسئلة المستفتين في الحرمين من جهة علمه وعقله ودينه كان ذلك أدعى إلى أن تكون الفتوى إحدى الركائز الأساس لأن يؤدي الحجاجُ والمعتمرون والزوَّارُ عباداتِهم وشعائرَهم في طمأنينة وسكينة وبكل يسر وسهولة، معبراً عن شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الجهود الكبيرة التي تبذلها لإنجاز كل ما فيه خدمة للحرمين الشريفين وزوارهما، حيث يسرت السبل، وأنجزت المشروعات، ولا تزال الأعمال تتابع لما فيه خدمة المشاعر المقدسة.