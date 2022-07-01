مفتي المملكة: طاعة ولي الأمر في الالتزام بضوابط الحج من طاعة الله ورسوله

وحث ضيوف الرحمن، في كلمة له، على استشعار عظمة العبادة، فالحج شعيرة من شعائر الإسلام العظمى، وأن يكون كل ما يقومون به من مناسك وأعمال في المشاعر المقدسة، ابتغاءً لوجه الله سبحانه وتعالى واتباعًا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن هذه الأيام هي أيام غفران ورحمة، ويجب ألا تضيع سدى.