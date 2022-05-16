مفتي المملكة يهنئ خادم الحرمين بمناسبة خروجه من المستشفى

ودعا الله -عز وجل-، بأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يرده إلى أبناء المملكة وأحبائه سليماً معافى، وأن يعينه على أداء مهمته الكبرى تجاه هذه البلاد المباركة، وأن يمده بالقوة والعمر المديد لاستكمال ما بدأه على طريق التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة وشعبها، وأن يوفق ولي عهده الأمين إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.