مفتي المملكة يوافق على إجراء لتفعيل رسالة الحرمين.. و"السديس" يثمّن

قدّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره الجزيل لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ؛ وذلك بعد موافقته الكريمة بمشاركة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في تفعيل رسالة الحرمين الشريفين، وإلقاء الدروس العلمية بهما، ليستفيد منه قاصدو بيت الله الحرام والمسجد النبوي.
وأكّد أن لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية دوراً كبيراً في دعم مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العلمية والتوجيهية والإرشادية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين؛ حيث ازدهرت المنظومة العلمية، ولا سيما ما جاء من توجيهات سديدة لسماحته في التمسك بالمنهج الوسطي المعتدل، الممتد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، والعلوم الدينية المتأصلة من الكتب الموثوقة.
واختتم "السديس"، برفع أكف الضراعة الى الله -عزّ وجلّ- بأن يبارك في جهود سماحة المفتي ويجعلها في موازين أعماله الصالحة، وأن يمده بدوام الصحة والعافية.