مفتي المملكة يوافق على إجراء لتفعيل رسالة الحرمين.. و"السديس" يثمّن

وأكّد أن لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية دوراً كبيراً في دعم مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العلمية والتوجيهية والإرشادية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين؛ حيث ازدهرت المنظومة العلمية، ولا سيما ما جاء من توجيهات سديدة لسماحته في التمسك بالمنهج الوسطي المعتدل، الممتد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، والعلوم الدينية المتأصلة من الكتب الموثوقة.